Після нормандської зустрічі з РФ можуть зняти деякі санкції, — журналіст

Який зараз проходить зустріч в нормандському форматі може стати приводом для зняття деяких санкцій Євросоюзу проти РФ.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяка в Twitter.

some EU member states think that the fact that #NormandySummit is taking place is good enough to lift some sanctions. EU leaders will likely prolong the eco sanctions at #EUCO on Thu but don’t be surprised to see Lavrov invited to an EU for affairs council soon #Russia #Ukraine

«Деякі країни-члени Євросоюзу вважають, що той факт, що нормандський саміт, який зараз проходить, досить хороший для зняття деяких санкцій. Лідери ЄС, ймовірно, продовжать економічні санкції #EUCO в четвер, але не дивуйтеся, якщо Лавров скоро буде запрошений в Раду по справах ЄС, — написав Йозвяк.