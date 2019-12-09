В СБУ досі не можуть зрозуміти, куди пішли 29 млн гривень «Центренерго»

В СБУ з 2016 року намагаються розібратися, куди зникли 29 млн гривень, незаконно виведені з рахунків ДП «Луганськвугілля» в 2015 році.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК.

У злочинах підозрюють міністра палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР» Павла Мальгіна, в. о. генерального директора ДП «Луганськвугілля» (судячи з усього, мова йде про Миколу Топтуне — Ред.), а також технічного директора розташованого на території «ЛНР» ДП «Антрацит» та головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля». За даними слідства, 29 млн гривень з рахунків ДП «Луганськвугілля» були незаконно виїдені на рахунки запорізького ТОВ «МКД Трейд» та зареєстрованого в місті Костянтинівка Донецької області ПП «Сприяння».

Так, уклавши з ПАТ «Центренерго» контракт на поставку вугілля, на ДП «Луганськвугілля» зобов’язалися поставити туди вугілля антрацитної групи майже на 1,6 млрд гривень. Потрібного вугільного концентрату, як виявилося, на складах ДП «Луганськвугілля» не було — в змові з міністром «ЛНР» і технічним директором ДП «Антрацит» його доставили з території «ЛНР», забезпечивши доставку за лінію розмежування. Згодом цей вугілля пішов на ПАТ «Центренерго».

Після того, як на ПАТ «Центренерго» перевели гроші за поставлене вугілля, головний бухгалтер ДП «Луганськвугілля» перевів кошти з рахунку підприємства на рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Сприяння». На даний момент доведено перекази в чотири мільйони гривень для ПП «Сприяння» і 12 млн гривень для ТОВ «МКД Трейд». В подальшому після серії банківських переказів гроші перевели в готівку, і, за даними слідства, частина з них пішла в «ЛНР».

Порі допомоги фахівця ГФС шлях грошей намагаються відстежити. На даний момент слідству відомо, що ПАТ «Центренерго» перевело ДП «Луганськвугілля» понад 31,6 млн гривень, після чого 26,3 млн гривень із цієї суми перевели на інші рахунки ДП «Луганськвугілля»: 25 млн пішли в банк «Софійський», 1,3 млн — в «Платинум банк». Слідству вдалося з’ясувати, що згодом з рахунку в банку «Софійський» 16 млн гривень пішли ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Сприяння».

А от далі слід грошей починає губитися. Відомо, що з рахунків ПП «Сприяння» трохи менше трьох мільйонів гривень перевели київської фармацевтичної фірми ТОВ «Ред-Бул», а ще мільйон — запорізької посередницькій фірмі ТОВ «Мега 2014». Обидві фірми, що цікаво, були зареєстровані незадовго до цих подій. Після перекладу буквально за два дні з рахунків ТОВ «Ред-Бул» на рахунку 17 фірм перевели п’ять мільйонів гривень сумами від 148 до 441 тис. гривень.

Відстежити подальший рух коштів правоохоронцям поки не вдалося, 2 грудня Сєвєродонецький міський суд Луганської області надав слідству доступ до банківських документів частини фігурують у списку одержувачів грошей від ТОВ «Ред-Бул» підприємств. Слідство намагається з’ясувати, що сталося з 294 тис. гривень переведеними київській фірмі ТОВ «Метаэколайф», 294 тис. гривень, які отримало київське ТОВ «Дуал Коре» та 148,2 тис. гривень для київського ТОВ «Маестро Фан». Варто при цьому зазначити, що всі зазначені підприємства, як і більшість інших, фірм-прокладок», які задіяні в схемі, були створені ближче до кінця 2014 року.