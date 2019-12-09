Паризьку зустріч Зеленського з Путіним зобразили яскравими фотожабами

У мережі вибухнув фотожабами на перше протокольне фото з зустрічі Зеленського з лідерами Франції, Німеччини і Росії у Парижі 9 грудня.

Так, Дмитро Коваленко зобразив президента Зеленського у вигляді білого і пухнастого… котика, а господаря Кремля Путіна — у вигляді зарізаного ботоксом кінозірки, у якої від пластичних операцій не закривається рот.

Євген Спірін несподівано побачив на цьому фото скандально відомої грози українських депутатів пранкери Джокера, а сайт «Баба і кіт» домалював Путіну ріжки, причому у виконанні Зеленського.

«А дідок-то вже старенький. Поступово перетворюється у Брежнєва», — прокоментував несподівану «приниження» Путіна Олексій Федорчук.

«От якщо б і справді наставив роги», — відреагував Віталій Савченко.

А Іван Марунич несподівано нагадав, що якщо б не заслуги Петра Порошенка, то Зеленський не полетів би в Париж без візи.