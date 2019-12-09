Будуть стояти до ранку: в Києві продовжили «Варту» через зустрічі Зеленського з Путіним

У понеділок, 9 грудня, на тлі проведення саміту в Парижі в «нормандському форматі» під Офісом президента Володимира Зеленського в Києві продовжили акцію «Варта на Банковій».

Біля стін будівлі зібралися близько 800 осіб.

При цьому, ГО «Чорна гвардія», яка організувала «Варту на Банковій», повідомила у Facebook, що учасники не розійдуться до ранку. Вони будуть чекати результатів нормандської зустрічі.

За даними поліції, порушень громадського порядку на Банковій не зафіксовано. Біля ВП зібралися працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС, кінологи і поліція діалогу.

Зустріч Зеленського з Путіним: в Києві продовжили «Варту»

Зустріч Зеленського з Путіним: в Києві продовжили «Варту»

Зустріч Зеленського з Путіним: в Києві продовжили «Варту»

Зустріч Зеленського з Путіним: в Києві продовжили «Варту»