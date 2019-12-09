Зірвали терміни: «Північний потік-2» не встигають здати до нового року, будівництво затягується на кілька місяців

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» затягується на кілька місяців. Раніше об’єкт планували ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це заявив компанія-оператор газопроводу. У понеділок, 9 грудня, у компанії визнали, що не зможуть укластися в озвучені раніше терміни будівництва енергетичного об’єкта.

«Ми запланували, що в найближчі місяці завершимо проект згідно всім правовим і технічним нормам «, — відзначили в компанії. Втім, точну дату при цьому назвати не змогли.

На даний момент вже прокладено 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газопроводу. Ще залишилось близько 300 кілометрів.

Україна розглядає цей проект як інструмент політичного впливу Кремля.

Сполучені Штати також критикують спорудження «Північного потоку-2», вважаючи її загрозою для енергетичної безпеки ЄС. Крім того, Вашингтон ввів санкції проти компаній, причетних до його спорудження і навіть врахував ці санкції проект оборонного бюджету.