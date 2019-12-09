У ході нормандської зустрічі» не вдалося домовитися про розведення сил на Донбасі, — ЗМІ

За даними російського видання, домовитися з цього питання сторони не змогли з-за позиції української сторони

На саміті «нормандської четвірки» в Парижі не вдалося погодити подальше розведення сил і засобів конфліктуючих сторін по всій лінії зіткнення на Донбасі. Про це повідомляє російське видання «Комерсант«.

За інформацією видання, причиною стала позиція української сторони, чиї представники заявили, що «не зуміють забезпечити відведення своїх військових».

Також за даними видання, помічники лідерів країн «нормандської четвірки» до паризької зустрічі погодили розведення по всій лінії зіткнення. Поки сили розведені на трьох ділянках, званих пілотними — в Станиці Луганська, Золотом і Петровському.

Раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закінчив особисту зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами російського лідера, зустріччю він залишився задоволений.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі проходить засідання у «нормандському форматі», на яке прибули президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін.

Під час цього планувалося обговорення припинення вогню на Донбасі, повернення всіх українських політв’язнів, контроль над українсько-російським кордоном і проведення місцевих виборів.