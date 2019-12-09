Путін і Зеленський домовилися про транзит газу, — ЗМІ

Президенти України і Росії зустрілися в рамках «нормандського саміту»

Під час переговорів президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про транзит газу. Про це повідомляє «Коммерсанть«.

Варто відзначити, що деталі домовленостей поки не розголошують.

Президенти України і Росії зустрілися в рамках «нормандського саміту»

Раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закінчив особисту зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі проходить засідання у «нормандському форматі», на яке прибули президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін.

Під час цього планувалося обговорення припинення вогню на Донбасі, повернення всіх українських політв’язнів, контроль над українсько-російським кордоном і проведення місцевих виборів.