Путін і Зеленський домовилися про транзит газу, — ЗМІ

Президенти України і Росії зустрілися в рамках «нормандського саміту»
Під час переговорів президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про транзит газу. Про це повідомляє «Коммерсанть«.
Варто відзначити, що деталі домовленостей поки не розголошують.
Президенти України і Росії зустрілися в рамках «нормандського саміту»
Раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закінчив особисту зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, сьогодні в Парижі проходить засідання у «нормандському форматі», на яке прибули президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін.
Під час цього планувалося обговорення припинення вогню на Донбасі, повернення всіх українських політв’язнів, контроль над українсько-російським кордоном і проведення місцевих виборів.