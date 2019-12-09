«Мислить, як куховарка»: Звіробій розгромила план Зеленського по Донбасу

Президент України Володимир Зеленський пішов на «договорняки» з російським лідером Володимиром Путіним і погоджується на умови Кремля по Донбасу.

Про це в ефірі ObozTV заявила учасниця війни на Донбасі і волонтер Маруся Звіробій. На її думку, Зеленський, прагнучи будь-якою ціною вберегти армію від втрат, «мислить, як куховарка».

«Ми 6 років стримували лінію оборони тим, що ми домовлялися. А зараз що це за «договорняки», що ми відходимо? Перший «договірняк» у нас був – Золоте, Петровське, Катеринівка. Ми відходимо. Другий «договірняк» звучить від штабу ООС, що ми, ймовірно, будемо відходити по всій лінії фронту. Це вимога Путіна №2. Яке наступне вимогу Путіна? Харків, Дніпро, Одеса? До яких пір ви будете йти на їхні умови? Здали кілька населених пунктів, була домовленість, що буде тиша. Немає тиші», – заявила Звіробій.

За її словами, президент, просуваючи мирні ініціативи «мислить, як куховарка», тому що «сонечок шкода».

«По-перше, в нашій країні йде війна. Поки є чоловіки, які йдуть за своїм бажанням берегти свої кордони ціною власного життя… Професія військового, коли йде війна в країні, пов’язана з величезним ризиком для його життя, і він сам йде на цей ризик. Слава Богу, що у нас є люди, готові йти на цей ризик і захищати держава. А є люди, «яким сонечок шкода». Жаліти таких людей? Да їх треба поважати за те, що вони приймають такий вибір, що вони тебе і твою сім’ю готові ціною власного життя захищати», – підкреслила волонтер.

На думку Звіробій, «Путін вбивав, вбиває і буде вбивати українців».

«Він зараз вбиває їх, ти відводиш війська на три населених пункти, немає ні одного дня тиші… Режим тиші порушується щодня, у нас кожен день поранені, кожен день загиблі. Ти завтра зробиш відведення по всій лінії фронту, він зупиниться? А навіщо йому зупинятися? Якщо ти, ідіот, не хочеш боротися, якщо відмовляєшся від дипломатичних кроків оборони на міжнародному рівні, чому йому зупинятися? Він розірве цю Україну на шматки», – додала вона.