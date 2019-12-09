Марія Максакова чекає перемир’я між Росією і Україною, щоб знову вирушити на гастролі

Опорна співачка, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова готова знову повернутися в Росію. Правда, не на постійне місце проживання, а для того, щоб знову порадувати росіян своєю творчістю.

Тим більше, що в Росії залишилося багато шанувальників і друзів. Про це співачка розповіла в інтерв’ю ще одному переселенцу з РФ журналісту Євгену Кисельову.

За словами Максаковою, вона бачить, що ситуація в протистоянні між Києвом і Москвою поступово змінюється у позитивний бік. Люди перестають ворогувати, а, значить є сенс задуматися про те, щоб знову почати виступати в Росії.

Остаточно рішення про своє повернення в РФ Марія Максакова обіцяє прийняти після того, як між Росією та Україною настане мир на офіційному рівні. Нагадаємо, Марія Максакова разом зі своїм покійним чоловіком депутатом Держдуми Денисом Вороненковым була не підтримала голосування до Держдуми про приєднання Криму до РФ, після чого переїхала в Україну.