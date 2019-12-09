В Україну прийде потепління: синоптики порадували прогнозом погоди на тиждень

Поліпшення погоди очікується в Україні протягом тижня. Місцями повітря прогріється до +13 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найтепліше буде в Одеській і Миколаївській областях. Тим часом на Закарпатті у вівторок, 10 грудня, пройдуть дощі, а в Карпатах випаде мокрий сніг.

По Україні температура повітря в середньому вдень очікується +2…+7 градусів, а вночі -3…+2. В Одесі та Миколаєві буде до +13 градусів.

У Києві вівторок пройде без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0 градусів, а вдень +4…+6.