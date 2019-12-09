Дівчаткам викручував руки, з хлопчиків знімав штани: В Мелітополі на старшокласника можуть завести кримінальну справу

У Мелітополі (Запорізька область) батьки учнів 5 класу школи №14 в судовому порядку намагаються спонукати поліцію внести до ЄРДР справу про шкільному булинге.

Про це повідомляє РИА Мелітополь.

За розповідями мами однієї з постраждалих п’ятикласниць, неприємний інцидент стався 14 листопада перед уроком фізкультури. В той день в роздягальні переодягалися два класу: п’ятий та восьмий. Один з восьмикласників на очах у всіх почав принижувати молодших школярів.

«Як розповідають діти, перед уроком фізкультури в спортзалі старшокласник знімав з молодших хлопчаків штани, повертав до себе, тримав за животик і тряс. Це дослівно озвучили діти. Потім той же учень забіг у роздягальню до дівчаток, став вимикати світло. Коли йому зробили зауваження, він накинувся на дівчаток. Став викручувати руки. Мою дочку перекинув через плече і вдарив об залізну решітку. Ми досі лікуємося – вже більше 20 днів, колем уколи. У дочки болить голова досі, на руці забій», — розповідає мама постраждалої учениці.

Заяву в поліцію написали троє батьків: дві мами хлопчиків, і наша співрозмовниця. Проте в поліції заяви не прийняли.

Спускати справу на гальмах батьки не збираються і звернулися до суду з заявою, щоб спонукати слідчого внести справа про шкільному насильство в ЄРДР.

Вже завтра по шкільному скандалу відбудеться засідання. За словами батька, мами також зверталися до керівництва школи і вимагали змінити розклад, щоб діти 8 і 5 класів не перетиналися один з одним. Про реакцію школи на конфліктну ситуацію і про те, яке рішення прийме суд, ми повідомимо додатково. Слідкуйте за нашими публікаціями.