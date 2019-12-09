Сторони не домовилися: ЗМІ повідомили підсумки саміту нормандської четвірки

За підсумками нормандської зустрічі лідери України, Росії, Німеччини та Франції підпишуть комюніке декларативного характеру.
Про це РБК-Україна розповів джерело в українській делегації.
За словами джерела, комюніке лідерів «нормандської четвірки» буде носити загальний, декларативний характер.
«Це тільки початок діалогу», — сказав співрозмовник.
Крім того, в підсумковому комюніке будуть порушені питання виборів на окупованому Донбасі. У той же час даний пункт буде освітлено без особливої конкретики.