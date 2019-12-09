У Миколаєві на зупинці транспорту кинули новонародженої дитини

У Миколаєві на зупинці громадського транспорту знайшли покинуте немовляти.

Про це повідомило управління охорони здоров’я міської ради Миколаєва.

“Сьогодні вночі невідома жінка в приймальне відділення міської лікарні №5 принесла новонароджену дівчинку, яка, за її словами, була знайдена нею на зупинці громадського транспорту”, – йдеться в повідомленні.

Зараз дитина знаходиться в пологовому відділенні міської лікарні, оглянута лікарями, виконані всі необхідні заходи.

За результатами огляду, вік новонародженого становить одну добу. “Дівчинка здорова, її життю зараз нічого не загрожує”, – розповіли в управлінні охорони здоров’я.