У Якутську чоловік пролетів 10 поверхів по шахті, намагаючись врятувати валянки

Чоловік пролетів близько 28 метрів і застряг в районі першого поверху вниз головою.

Житель Якутська провалився у вентиляційну шахту, намагаючись дістати валянки. В результаті чоловік пролетів з десятого поверху до першого. Інцидент стався 8 грудня.

За інформацією ЦКУ «Служба порятунку РС(Я)», крики про допомогу почули мешканці будинку, де сталася НП. На місце події негайно прибули рятувальники.

Чоловік пролетів близько 28 метрів і застряг в районі першого поверху вниз головою. Зберегти життя потерпілому вдалося завдяки самій шахті, яка донизу звужується. Завдяки цьому швидкість падіння сповільнилася. Крім того, падіння пом’якшили впали вниз валянки.

Прибулі на місце події рятувальники дістали постраждалого з стіни і передали його працівникам швидкої допомоги.