Столтенберг нагадав, що Росія застосувала військову силу проти України

Генсека НАТО Йенс Столтенберг в інтерв’ю CNN заявив, що НАТО – це не та організація, яка визначає собі списки ворогів і друзів, вішає на якісь країни ярлики.

Тому хибною є думка, що Альянс вже давно визначив Росію своїм головним ворогом. Це насправді не так. Більшість країн НАТО вважають Росію партнером і другом.

У той же час Столтенберг додав, НАТО не вважає Росію ворогом, але з усією впевненістю може сказати, що це держава застосувала військову силу по відношенню до України. Підтвердженням цьому є численні документальні докази. Сусіднє незалежна держава постраждала від російського агресії і це насторожує.

Генсек НАТО вважає, що Росія – це не продовження СРСР, як звикли говорити в усьому світі. Це нова країна, яка утворилася після розпаду Союзу. Сьогодні Альянс не ставить своєю метою ворогувати з Росією, але не бачити очевидні речі нерозумно.