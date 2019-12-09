Нафтогаз: Путін не погодився на «газові пропозиції» Зеленського, будемо говорити далі

У рамках переговорів на Нормандському саміті Україна і Росія не досягли компромісу з питання поставок і транзиту газу.

За словами виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, переговори будуть тривати як і раніше, в тристоронньому форматі за участю Євросоюзу.

«Ми домовилися продовжувати домовлятися», — сказав він журналістам в кулуарах Єлисейського палацу.

Вітренко додав, що «Нафтогаз» не має наміру відступати від вимог до «Газпрому», і буде наполягати на виконанні рішень міжнародних арбітражів.

Ми нічого не обнуляем. Ми навпаки аргументовано пояснили, чому наша позиція про необхідність виконання рішень – ред.) арбітражів є дійсно законною і чому рішення арбітражів є остаточними і обов’язковими для виконання», – сказав представник «Нафтогазу».

«Домовилися продовжувати домовлятися» — виконавчий директор Нафтогазу Вітренко про переговори з Росією щодо газу pic.twitter.com/m6P2IlOMT4

— hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019