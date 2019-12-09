«Українських диверсантів» Дудку і Бессарабова етапують у Ставропольський край РФ

Швидше за все, засуджених у справі «українських диверсантів» Володимира Дудку і Олексія Бессарабова етапують в першу або 11-ту колонію Ставропольського краю РФ, сказав син Дудки Ілля.

«Станом на 8 грудня вони були ще в П’ятигорську. Їх етапують кудись в Ставропольський край. Імовірно, або перша, або 11-я колонія. Більше нічого не знаю», – сказав він.

У листопаді 2016 року ФСБ РФ заявила про затримання в аннексированном Севастополі нібито планували теракти українців. Пізніше російські ЗМІ назвали їх імена, це Олексій Бессарабов, Дмитро Штибліков і Володимир Дудка. «Ленінський суд міста Севастополя заарештував затриманих.

У Міністерстві оборони України заявили, що в Криму ніяких українських диверсантів немає, а в Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали інформацію ФСБ фейком.

Штибліков уклав угоду з російським слідством і в листопаді 2017 року був засуджений на п’ять років.

4 квітня 2019 року Дудку і Бессарабова засудили до 14 років в’язниці. Їх захист оскаржив це рішення.

У серпні «Севастопольський міський суд» окупованого Криму направив справу Дудки і Бессарабова у Верховний суд Росії для розгляду апеляційної скарги на вирок. 27 вересня адвокат Сергій Легостов повідомляв, що їх етапували до Москви для розгляду апеляції.

15 жовтня Верховний суд РФ залишив без змін вирок Дудці і Бессарабову. Їх етапували в Крим.

26 листопада стало відомо, що Дудку і Бессарабова вивезли з окупованого Криму до РФ для відбування покарання.