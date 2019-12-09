Путін на переговорах вимагав розведення сил уздовж всієї лінії зіткнення, але домовилися тільки про 3 дільницях, — ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін на «нормандської зустрічі» у Парижі пропонував розвести сили вздовж всієї лінії зіткнення в Донбасі, але в підсумку домовилися про нові три ділянки розведення.

Про це hromadske повідомило джерело в українській делегації.

Які це ділянки, поки не повідомляється.

9 грудня в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у «нормандському форматі».

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна один на один.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії продовжаться переговори в чотиристоронньому форматі.