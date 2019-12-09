Передали без внутрішніх органів: фото та історія бійця ВСУ, замордованого бойовиками

У середу, 11 грудня, під Дніпром попрощаються з українським військовослужбовцям Романом Беспалим, який потрапив у полон бойовиків поблизу Новотроїцького і був замучений бойовиками. Його тіло повернули, але…без внутрішніх органів.

Про це повідомляє прес-служба 53 ОМБр.

«На українську сторону тіло без документів потрапило лише через місяць після оголошеної смерті, але не вистачало не тільки документів. Від поліцейських стало відомо, що перед тим, як передати тіло померлого буквально випатрали — виявили та вилучили органи, за якими можна встановити причину смерті. Схоже, насильницької смерті Романа намагалися замаскувати», — розповіли в бригаді.

Роман був на війні з самого початку. Під час бойових дій отримав поранення, але це не завадило йому не звільнитися і продовжувати службу. В той день, 22 травня, в полон бойовиків разом з Романом потрапили ще семеро українських військовослужбовців. Вони, пересуваючись на вантажному авто, випадково відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на окуповану територію.