Закон про особливий статус проштовхнути не вдалося, — журналістка

Путін дуже хотів «проштовхнути» в Конституції України зміни, що стосуються особливого статусу Донбасу, але Зеленський категорично відмовився від цього.

Про це написала у Фейсбуці знаходиться в Парижі головний редактор видання «Гордон» Олеся Бацман.

«Отже:

1) Для Путіна найважливішим було проштовхнути закон про особливий статус в українську Конституцію. Зеленський відмовився категорично.

2) За межі не домовилися

3) Виборів в 2020 році на Донбасі поки не буде

4) Сурков вів себе вкрай агресивно і емоційно. Кидався на Єрмака

5) Путін спілкувався з Зеленським підкреслено шанобливо: на ви і Володимир Олександрович

6) домовилися продовжити Діалог», — написала вона.