Судома або інсульт? Путін відзначився дивною поведінкою після розмови з Зеленським

На переговорах в «нормандському форматі» в Парижі президент Росії Володимир Путін мав досить дивний вигляд після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Незвичність його ходи звернув увагу блогер і політолог Олексій Голобуцький.

«Путін вийшов з двосторонніх переговорів із Зеленським. Таки щось у нього не так з правого клешнею …», — написав він.

На фото видно, що дії господаря Кремля не цілком природні, а одну з рук він тримає в якомусь дивному положенні, при цьому вона зовні дійсно схожа на клешню краба.

Читачі Олексія з задоволенням прийняли запропоновану ним «гру в порівняння».

«Путін краб», «На відео добре видно було … судома», «Походочка у нього стареча не по роках: прям дивно, а де ж молодцовская молодецтво, що на водних велосипедах і на дельтапланах з журавлями», «Паркинсор-Артрит-Деменція-Склероз клешні. Путін-краб. Артрит»,

«Так його не дарма крабом називають, напевно вкусив Зеленського за зябра», — з іронією пишуть вони.

Також читачі відзначили, що особа російського лідера осяває задоволена посмішка і припустили, що за цим стоять не зовсім сприятливі для української сторони результати переговорів: «Але довільний вийшов, щось стрьомно стає. За газ точно домовилися», «Пишуть, що 2 області з особливим статусом, повністю», «Задоволена пика мене більше лякає», «НЕ капітуляція, що ви».