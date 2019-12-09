Бойовики «ЛНР» перейшли міст в Станиці Луганській та чергують під виглядом СЦКК на підконтрольному Україні березі, — ЗМІ

На українській стороні відремонтованого мосту в Станиці Луганській чергують члени НВФ «ЛНР». У них немає зброї, але вони одягнені в російський камуфляж, можуть зробити проходять по мосту зауваження і знімають їх на відео.

Про це пише ВВС News Україна.

Війська від мосту відвели влітку, і він став нейтральною територією. Після цього на мосту залишилися офіцери з української частини СЦКК (Загального центру з контролю і координації припинення вогню).

Паралельно залишилися там і представники НВФ «ЛНР» — під виглядом тієї ж СЦКК. Але з тих пір, як в грудні 2017 року з СЦКК вийшли російські офіцери, ця частина Спільного центру з контролю і координації припинення вогню нелегітимна.

Втім, це не зупиняє «представників ЛНР в СЦКК» від того, щоб проводити огляд на нейтральній частини мосту.

Більше того, знаходяться вони не в центрі мосту, де, згідно з Мінськими угодами, проходить лінія розмежування, а відразу біля відремонтованої ділянки на правому, підконтрольному владі березі.

Таким чином бойовики НВФ «ЛНР» фактично пересунули лінію розмежування десь на 100 метрів і символічно присутні на іншому березі Сіверського Дінця.

Людей у камуфляжі російського зразка і синіх касках «СЦКК» дійсно можна побачити у нової ділянки мосту. Зброї, принаймні видимого, у них немає.

Але вони спостерігають за потоком людей і час від часу щось кажуть у рації.

За свідченнями цивільних, які часто перетинають міст, «ЛНР-івські» спостерігачі тут можуть робити зауваження, вимагати якісь документи і «дозволу ЛНР» і забороняти зйомку.

А також вони знімають самі — зокрема, українських журналістів з іншого боку. Фактично, це передовий пост спостереження, відзначають журналісти ВВС.

«Як військовий, я б їх, звичайно, постріляв. Але тут вже питання не так військовий, а більше дипломатичний», — розповів журналістам один з українських бійців у районі Станиці Луганської.

А в українській частині СЦКК присутність «ЛНР-івців» на мосту, та ще й в російській уніформі і з касками, називають провокацією.

«Спочатку всі стояли з різних берегів річки. Однак кілька місяців тому, десь після початку розведення, вони перейшли. З їхнього боку це відкрита провокація», — підкреслив прес-офіцер СЦКК.

За його словами, українська сторона зверталася до Моніторингової місії ОБСЄ з тим, щоб та вплинула на ситуацію, однак представники так званої «СЦКК від ЛНР» все одно залишаються на мосту.

«Фактично вони там знаходяться просто як цивільні особи», — пояснив український офіцер.

І запитав: «Що нам, йти битися з ними? ОБСЄ ми повідомили, це вже частково політичне питання».

Присутність представників незаконних збройних формувань на «нейтральному» мосту підтверджують у своєму недавньому звіті і спостерігачі ОБСЄ.

«1 грудня на ділянці розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська) команда СММ бачила не менше 5 членів збройних формувань (з нарукавними пов’язками з написом «СЦКК») між краєм південної новозбудованої секції моста і блокпостом збройних формувань у межах ділянки розведення», — сказано у звіті.