Зустріч Зеленського і Путіна: з’явився текст остаточного документа

За результатами саміту «нормандського формату», який відбувся 9 грудня в Парижі сторони підписали спільне комюніке.

Документ опинився в розпорядженні Обозреваеля.

У комюніке відображені основні домовленості країн «нормандської четвірки». Зокрема, Україна зобов’язалася імплементувати законодавчо «формулу Штайнмайера». Наступна зустріч відбудеться через 4 місяці. До кінця року буде проведено обмін «всіх на всіх».

Також було погоджено повне і всеосяжне припинення вогню, яке повинно початися до кінця року.