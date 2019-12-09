Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зустріч Зеленського і Путіна: з’явився текст остаточного документа

10.12.2019

За результатами саміту «нормандського формату», який відбувся 9 грудня в Парижі сторони підписали спільне комюніке.

Документ опинився в розпорядженні Обозреваеля.

У комюніке відображені основні домовленості країн «нормандської четвірки». Зокрема, Україна зобов’язалася імплементувати законодавчо «формулу Штайнмайера». Наступна зустріч відбудеться через 4 місяці. До кінця року буде проведено обмін «всіх на всіх».

Також було погоджено повне і всеосяжне припинення вогню, яке повинно початися до кінця року.

Читайте також:   Королева Ранія похвалилася червоним оверсайз-жакетом: одягла поверх футболки
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *