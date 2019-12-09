«Я з вами зближуватися не хочу»: Гончаренко в Парижі поставив на місце пропагандиста Путіна

У депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка виник конфлікт з російським пропагандистом під час нормандського саміту» в Парижі.

Як видно на відео, Гончаренко відмовився відповідати на запитання журналіста і заявив, що не має ніякого бажання зближатися. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

«Я вже третій раз відповідаю на ваше запитання. Ви — пропагандист, і ви займаєтеся пропагандою. А журналісти тут теж є, і до них я ставлюся з повагою», — сказав Гончаренко.

Потім російський журналіст заявив, що той заважає зближенню країн. «А вам не здається, що це ви сюди прийшли намагатися зблизитися зі мною? А я, чесно кажучи, з вами зближуватися не хочу», — відповів депутат. На що журналіст побажав Гончаренко «успіхів» і пересів в інше місце.

Поки всі чекають підсумкову прес-конференцію лідерів Нормандської четвірки, журналіст з Росії і Народний депутат Олексій Гончаренко сперечаються про зближення Києва і Москви. pic.twitter.com/acaN6F9dBd

— Віталій Барабаненко (@baraban088) December 9, 2019