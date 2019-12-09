«Нормандський формат» буде продовжувати свою роботу на основі «мінських угод», — Макрон

Президент Франції Емануель Макрон заявив про те, що «мінські угоди» є основою припинення війни на Донбасі.

Про це заявив на прес-конференції після саміту «нормандської четвірки».

Він зазначив, що «лідери країн «нормандського формату підтвердили, що будуть базувати свою роботу на мінських угоди». 9 грудня в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у «нормандському форматі».

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна один на один.Після завершення зустрічі президентів України і Росії продовжаться переговори в чотиристоронньому форматі.