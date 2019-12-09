Федералізація України неможлива — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна є унітарною державою, і її федералізація неможлива. Ніхто не буде диктувати країні вектор руху.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній прес-конференції по завершенні переговорів у «нормандському форматі».

«Україна — унітарна держава. Федералізація неможлива», — сказав Зеленський.

За словами глави держави, до кінця року має бути досягнуто повне припинення вогню на сході України. Крім того, країни-учасниці переговорів домовилися сприяти взаємному звільнення до 31 грудня утримуваних осіб за принципом «всіх на всіх».

Крім того, учасники переговорів узгодили ще 3 додаткових точки розведення сил і засобів, зазначив Зеленський.

Хід переговорів президент України охарактеризував як «довгий, але предметний».