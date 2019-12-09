«Постійний особливий статус Донбасу»: Путін закликав змінити Конституцію України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що «нормандська четвірка» погодила безальтернативне виконання Мінських угод від 2015 року.

Свою позицію він висловив на спільній прес-конференції в Парижі вночі 10 грудня.

Лідер висловив надію, що розведення сил на Донбасі буде продовжено. Також глава РФ закликав закріпити в Конституції особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Путін заявив, що хоче бачити «на постійній основі».

Крім того, він закликав запровадити амністію для терористів «Л/ДНР» і збільшити кількість пунктів пропуску на окуповані території.

«Росія буде робити все, щоб внести посильний внесок у врегулювання ситуації на Україні. Не треба забувати про простих людей в Донбасі, домовленості повинні поліпшити їхнє життя не колись, а зараз», – висловився Путін.