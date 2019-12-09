Головне досягнення саміту — це домовленість обміну всіх на всіх , — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає головним досягненням саміту домовленість про обмін всіх утримуваних осіб.

Про це він заявив на прес-конференції.

Зеленський сказав про те, що для нього «найвищою цінністю є людське життя». Тому головним досягненням він вважає те, що сторони домовилися про обмін всіх утримуваних осіб до 31 грудня.

Зленский підкреслив, що спочатку домовилися про обмін до 24 грудня, але потім вирішили не ризикувати» і определелись з датою 31 грудня.

Президент України зазначив, що найголовніше, щоб утримувані особи були звільнені і встртили новий рік у колі близьких людей.

9 грудня в Парижі проходить перша за 3 роки зустріч у «нормандському форматі».

Через 3 години після початку вона була перервана для спілкування Зеленського і Путіна один на один.

Після завершення зустрічі президентів України і Росії продовжаться переговори в чотиристоронньому форматі.