Путін побачив потепління у відносинах з Україною

Президент Росії Володимир Путін на брифінгу заявив, що помітив покращення відносин з Україною.

«Є потепління? Я думаю, що, звичайно, так. Ми домоглися обміну полоненими, домоглися розведення військ. Це відбулося. Сьогодні ми досягли прогресу. Це дає підстави вважати, що в правильному напрямку русі», — заявив президент РФ.

Сьогодні у Парижі пройшла зустріч нормадской четвірки. Її метою було досягнення домовленостей про світ на Донбасі та виконанні мінських угод. «Країна» стежить за всіма подіями, які відбуваються в Парижі та Києві.