Зеленський розповів, що буде обговорюватися на наступному нормандської зустрічі

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками зустрічі нормандської четвірки в Парижі розповів про підсумки і основних домовленостях між лідерами України, Росії, Німеччини та Франції.

Зеленський заявив, що це була ефективна зустріч, а також сказав, що він «представляв Україну не один, разом з ним були українці і правда».

«Зустріч була довгою, але предметної і важливою. Українська сторона наполягала на тому, що комплексне рішення питань неможливе без забезпечення безпеки. Тільки потім можна забезпечити політичні питання… Припинення вогню на сході України має розпочатися до кінця 2019 року», — заявив президент України.

Також він сказав, що полонених вирішили звільнити за принципом «всіх на всіх» до 31 грудня 2019.

«Сьогодні я наполягав на необхідності повного контролю над Україною територіями. Ці питання ми будемо обговорювати через чотири місяці на саміті в нормандському форматі…Є багато питань, які сьогодні нам не вдалося вирішити. Останній раз зустріч в нормандському форматі була три роки тому. І те, що нам вдалося розблокувати діалог — це вже плюс», — сказав Зеленський.

Крім того, лідер держави зазначив, що український народ ніколи не погодитися з федералізацією і додав, що ніхто не може впливати на вектор руху. Особливо він підкреслив неможливість компромісу з-за поступки територій, тому що Донбас і Крим — це Україна.