«Цього мало!» Зеленський розповів, про що говорив з Путіним на «нормандської зустрічі»

Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки переговорів з главою РФ Володимиром Путіним на нормандському саміті.

На прес-конференції 9 грудня в Парижі Зеленський підтвердив, що до 31 грудня планується обмін полоненими «всіх на всіх».

«Зі мною були, правда, бажання справедливості та миру в моїй країні. Переговори йшли довго, але було дуже наочно, важливо домовитися про чіткі кроки», – сказав Зеленський.

Очікується повне припинення вогню, яке також планується забезпечити до Нового року. За цим повинна слідкувати ОБСЄ в режимі 24/7. Зокрема сторони домовилися про новий розведенні сил на Донбасі в 3 пунктах.

Кажучи про результати переговорів, Зеленський заявив, що «цього було мало». Він підкреслив, що його цікавлять конкретні кроки по встановленню миру на Донбасі.

Зеленський зазначив, що вибори на Донбасі можливі виключно за українським законодавством, без присутності там терористів і найманців Путіна.

Він додав, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість розв’язання війни шляхом здачі територій.