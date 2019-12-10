Легальне казино Космолот переїхало на сайт lecharcan.com.ua

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Інша новинка — Brutal Santa (Брутальний Санта) — тривимірний ігровий автомат з 3 барабанами і 9 лініями. У числі бонусів респины і фриспины. Якщо розбирати цей апарат, то зазначимо, що він не тільки прибутковий, але і дуже сучасний. Має всі необхідні параметри для залучення користувачів, включаючи барвистість, графіка і все інше. Nuke World (Ядерний Світ) від Эвоплей порадує чималим бонусів і фантастичною анімацією з живими героями. Безліч призових комбінацій дозволять гемблерам досить непогано заробити, і принесуть великий виграш.