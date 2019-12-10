У Росії дворічна дитина п’ять днів провів у квартирі з померлою матір’ю

В одній з квартир Іжевська в Удмуртії виявили дворічної дитини, чия мати померла від пневмонії п’ять днів тому. Соцслужби проводили перевірку після трагедії в Можге, де підліток з ДЦП помер після загибелі матері. Про це глава регіону Олександр Бречалов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Під час однієї з перевірок соцслужби не змогли потрапити в квартиру в Ленінському районі Іжевська, де проживала самотня жінка з дитиною. Тоді було прийнято рішення зламати двері в квартирі виявили дворічного хлопчика з мертвою матір’ю.

Бречалов також закликав жителів бути уважнішими до сусідів і не бути байдужими.

Раніше в бурятського місті Северобайкальську в квартирі померлих подружжя виявили 11-місячного немовляти, який провів в квартирі з тілами батьків більше доби. На місці було виявлено травматичний пістолет. За попередньою версією, жінка вбила чоловіка, після чого скоїла самогубство. СК порушив кримінальну справу за пунктом «а» частини 2 статті 105 КК («Вбивство двох осіб»). Дитину передали в притулок.

8 грудня повідомлялося, що в удмуртської Можге 13-річний підліток з важкою формою ДЦП та епілепсію протягом тижня перебував у квартирі зі своєю матір’ю, яка померла від хронічного захворювання, після чого помер сам. Імовірно, він помер від переохолодження, коли вода з крана затопила кухню. Сусіди не звернули увагу на шум і крики, оскільки така поведінка дитини нібито вважалося звичайним.