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У Північному військовому окрузі Ізраїлю призупинено навчання через перекинувся танка

10.12.2019

В Северном военном округе Израиля приостановлены учения из-за перевернувшегося танка

Командувач Північним військовим округом генерал-майор Армії оборони Ізраїлю Амір Барам розпорядився припинити всі вчення в окрузі до закінчення розслідування обставин, при яких вранці 9 грудня перекинувся танк. Про це повідомила прес-служба Цахалу.

Генерал-майор Амір Барам також розпорядився ознайомити всіх військовослужбовців Північного військового округу з висновками, які будуть витягнуті з цієї події.

У ранкові години танк Цахалу, який брав участь в ротні навчаннях на півночі Ізраїлю, скотився зі схилу при русі по грунтовій дорозі і перекинувся, врізавшись в дерево. В результаті аварії ніхто не постраждав, проте було завдано шкоди танку.

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