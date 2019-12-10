Суверенітет — це дуже рентабельно

На прикладі переговорів з Лукашенком в Сочі ми побачили, як незалежна держава, нехай навіть не найсильніше, може захиститися від будь-якого потужного натиску.

Російські телеграм-канали, користуючись своєю анонімністю, жартують, що на зустріч з Володимиром Путіним його білоруський колега Олександр Лукашенко привіз своє фірмове блюдо: «сало з хріном». І дійсно, за підсумками більше ніж п’ятигодинних переговорів президенти двох країн до журналістів не вийшли. Незважаючи на весь тиск російської сторони, Лукашенко не пішов на підписання яких би то ні було капітуляцій. Підігнати угоду про інтеграцію Білорусі з Росією до річниці підписання Союзного договору двома країнами у Кремля не вийшло.

Лукашенко, треба сказати, навіть у публічному просторі зробив все від нього залежне, щоб мати можливість «піти у відмову». Спочатку білоруський посол в Москві, колишній віце-прем’єр Володимир Семашко туманно натякнув, що мова може піти, як це передбачає Союзний договір, аж про злиття урядів і парламентів двох країн. Преса, природно, вибухнула стогоном на тему неминучого в цьому випадку поглинання Білорусії московським «старшим братом».

Потім сам Олександр Лукашенко урочисто пообіцяв зберегти незалежність країни, запевнивши білорусів, що якщо він і підпише, то лише економічні угоди. Набір російських вимог приблизно відомий — це загальні податковий і цивільний кодекс і, в цілому, уніфікація законодавства у правовій та економічній сферах.

Але і ці наполегливі пропозиції Кремля білоруський лідер не зумів задовольнити. Дві години його уламували за участю кращих сил російського уряду, включаючи і заступник міністра економічного розвитку Михайла Бабича. Його Лукашенко відмінно пам’ятає — Бабич кілька місяців він був послом РФ в Мінську і за цей час ЗМІ (неофіційні, але близькі до білоруського керівництва) звинуватили його ні багато ні мало в спробі організації державного перевороту.

Разом з перекладом Бабича в Москву кілька високопоставлених білоруських керівників опинилися за ґратами. Формальні звинувачення були пов’язані з хабарництвом. Брали, звичайно, у росіян. Ну а неформально говорили, що й платили не стільки за «протекцію», скільки за лояльність.

Після двох годин пресингу з боку Дмитра Медведєва, Дмитра Козака, Бабича та інших російських технократів, ще більше трьох годин Лукашенко спілкувався один на один з Володимиром Путіним. Але і тут встояв. Нічого не підписано, а наступна їхня зустріч призначена на 20 грудня, перед Різдвом за новим стилем. У Білорусі, до речі, на відміну від Росії, воно широко відзначається, католиків там, особливо на заході країни, вистачає.

Мабуть, Лукашенко був у Сочі настільки твердий, тому що відчував за спиною міцний тил. Точніше, навіть два. По-перше, напередодні поїздки в Росію він змінив голову своєї адміністрації. Замість Наталії Кочановой, яка працювала з 2016 року і підписувала, зокрема, з главою кремлівської адміністрації Антоном Вайно договір про співпрацю, цей пост зайняв Ігор Сергієнко — білоруський чекіст, який до цього працював на посаді заступника голови республіканського КДБ. Причому про Сергієнко все в тих же анонімних телеграм-каналах писали, що якраз він курирував кримінальні справи проти білоруських чиновників, нібито не в міру охоче брали гроші у росіян.

«Другий тил», по аналогії з другим фронтом, для Олександра Лукашенка склала білоруська опозиція. Два дні опозиціонери виходили в центр міста, будували живі ланцюги та їх, як не дивно, ніхто не розганяв. При тому, що на цих мітингах не тільки рвали і топтали портрети російського лідера, але і лаяли даремно свого рідного «батьку».

Президенту Білорусі явно потрібні були ці мітинги, щоб на всі московські домовленості хоч що-небудь підписати в кремлівській редакції відповідати, що у нього, он, від всієї цієї російського активності аж стихійні протести почалися в тихому Мінську. І як підпише — так і поїде в Ростов-на-Дону жити там разом з Віктором Януковичем.

Росіяни в такі історії навряд чи вірять. Але все одно вибір, перед яким Лукашенко їх ставить кожен раз, гранично простий — або годувати його, на його умовах або в Білорусії будуть умовні «солдати НАТО».

Загалом, не вдається домогтися ні відмови нинішнього президента балотуватися на новий термін у 2020 році, ні вибити з нього текст нової білоруської конституції, ні навіть єдиний податковий кодекс прийняти. Таким чином, в Сочі Лукашенко зумів виторгувати собі відстрочку — поки на пару тижнів. Як говориться, «не відкривати до Різдва».

Як зазначає сам білоруський лідер, суверенітет — це дуже рентабельно. І незрозуміло, з якого б дива, як би цього не хотілося російському керівництву, глава сусідньої держави так легко б від цих баришів відмовився. По крайней мере, до тих пір, поки він не тільки може приїхати в Сочі на переговори, але і спокійно виїхати звідти назад.