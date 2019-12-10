КНДР може до кінця року запустити ракету великої дальності

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КНДР може запустити нову ракету великої дальності до 25 грудня, пише південнокорейська газета «Чунан ільбо».

Як зазначає видання, 7 грудня на космодромі Сохэ у Північній Кореї пройшли дві перевірки двигуна для ймовірно нового виду ракети. Ознаки підготовки до запуску на космодромі помітні з минулого місяця.

Крім того, джерело, пов’язаний з військовою розвідкою Південної Кореї, повідомив виданню, що три дні тому в КНДР були проведені як мінімум два різних вогневих випробування, що також може говорити про підготовку до запусків ракет різної дальності.

Як передає РИА «Новости» з посиланням на дипломатичне джерело, США вже запросили проведення відкритого брифінгу Ради безпеки ООН щодо проблеми недавніх випробувань КНДР і можливих провокацій з боку Пхеньяну.