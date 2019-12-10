Президент: Ми сьогодні з вами вирішуємо проблему, яку підписав Порошенко

Лідер України Володимир Зеленський заявив, що екс-президент Петро Порошенко робить помилку організовуючи мітинги і сьогодні вся країна вирішує проблему, яку підписав він.

Так він відповів на запитання журналіста після завершення «нормандського саміту» про мотиви п’ятого президента: «Це патріотизм або бажання дорватися до влади?»

«В цілому це велика помилка його. Його особистості. Що він хоче — знає тільки він. Мене чесно, це не дуже цікавить. Мені шкода, що ми сьогодні всі з вами вирішуємо проблему, яку підписуючи, правильно… Я не хочу нічого сказати, нам було б легше. Але, там були важкі умови, може вони і не могли інакше. Я не хочу нікого критикувати. Я думаю, що він помиляється і нічого доброго з цього не вийде», — заявив він.