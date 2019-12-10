$300 млн допомоги для України: в США прийняли важливий оборонний документ

Конгрес США погодив оборонний бюджет-2020, в якому закладено виділення $300 млн військової допомоги Україні.

Про це повідомляє The New York Times. За даними видання, всього американці збираються витратити на військові потреби $738 млрд. «Закон про оборонний бюджет санкціонує фінансування в розмірі $300 млн Ініціативи щодо сприяння безпеки України, яка включає летальні оборонні засоби, і нові системи управління крилатими ракетами берегової оборони і протикорабельними ракетами», – йдеться у публікації.

Також законопроект забороняє продажу винищувачів-невидимок F-35 союзнику Росії, Туреччини, оскільки «придбання Туреччиною російської системи протиракетної оборони S-400, за заявами Вашингтона, не сумісно з обороною НАТО і загрожує F-35». У законопроекті йдеться, що Трамп повинен ввести санкції проти Туреччини у зв’язку з купівлею S-400.

Після того, як Конгрес прийме оборонний бюджет, його має підписати президент США Дональд Трамп. Очікується, що це відбудеться до кінця 2019 року.