Повне розведення військ на Донбасі може зайняти 6-8 років, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що розведення військ на Донбасі може розтягнутися на 6-8 років.

“За шість місяців ми розвели три точки, тому я сказав, що якщо ви порахуєте 409 кілометрів контактної лінії, то ми будемо розводити 20 років. Мене вже не буде. Тому мені здається, що нам потрібно вирішити проблему конфлікту раніше. Якщо швидше і великими ділянками – ми можемо розвести за 6-8 років”, – сказав Зеленський на брифінгу для українських журналістів після саміту “нормандської четвірки”.

Для початку, Зеленський додав, розведення піде в “простих точках”, виходячи з інтересів мирних жителів.

“Тобто не Щастя або Дебальцеве, де ми не можемо стратегічно, політично… Тому ми говорили про трьох гуманітарних точках: якийсь перехід, якийсь міст, щоб допомогти людям”, – сказав він.

Ці точки повинні визначити на переговорах у Мінську.