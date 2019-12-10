На Богдана завели кримінальну справу за заявою Кличка

Андрій Богдан

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо голови офісу президента Андрія Богдана за заявою мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на відповідний документ.

Досудове розслідування доручено старшому слідчому

Головного управління Нацполиции Наталії Гайовий. Справа проти Богдана відкрито за

статті 356 ККУ (Самоправство).

«27 листопада 2019 слідчим управлінням Головного управління

Національної поліції в місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових

розслідувань (…) по ознакам кримінального порушення, передбаченого статтею

356 Кримінального кодексу України (самоправство, — ред.)», — сказано в повідомленні.

Як повідомляв SKELET-info, Богдан і його заступники в серпні отримали зарплату вище, ніж у Зеленського. А сам Богдан подав позов проти журналістів програми «Схеми і Національної громадської телерадіокомпанії України про захист честі, гідності та ділової репутації.