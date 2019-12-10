Фонд гарантування вкладів продає активи «ВТБ Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вирішив

продати пул активів юридичних осіб, які перебувають на балансі

неплатоспроможного «ВТБ Банку». Як повідомили в прес-службі фонду, торги

пройдуть 27 грудня в системі ProZorro з голландської моделі аукціону, тобто з

зниженням ціни. Стартова ціна пулу при цьому складе 377 млн грн.

Фонд буде продавати права вимоги по 25 кредитів юросіб

(по 19 з них йдуть судові провадження, а два на даний момент розглядає

Державна виконавча служба). У їх забезпеченні знаходяться комерційна і житлова

нерухомість, земельні ділянки, цінні папери, товари, які знаходяться у

обороті, финпоручительство, майнові права та обладнання.

Середня прострочена заборгованість кредитів — сім років, а

загальна заборгованість за договорами — майже 1,8 млрд грн.

У прес-службі ФГВФО додали, що у більшості кредитів

є проблеми із заставою з-за того, що заставодавця збанкрутували або стали

ліквідованими. У фонді також уточнили, що пул сформували за календарним

підходу. Це означає, що в його складі ті активи, які попередньо

виставлялися на індивідуальні торги, але їх не викупили.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Господарський суд Донецької області частково задовольнив позов «ВТБ Банку», постановивши стягнути з регіонального філіалу «Укрзалізниці» 933 млн грн заборгованості за кількома кредитними договорами від 2013 року.