Злодіїв відразу ж відпустили: скандальні подробиці пограбування під Харковом

У Харківській області пограбували продуктовий магазин, винесли товару на більш ніж 30 тисяч гривень.

“У Вовчанському районі, с. Хотомля, вночі виставили магазин. Винесли товару на більш ніж 30 000. Опера спрацювали на 100%, знайшли грабіжників, повернули третю частину товару, убитого, але повернули. Але цих * ук не затримали навіть на три години , а*уенная реформа в поліції. Начальниця слідства Вовчанська сказала “не везіть я їх закривати не буду”, – йдеться в повідомленні.