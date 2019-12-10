У школі Миколаєва жарт однокласників призвів до страшних наслідків: в поліції розкрили деталі

У Миколаєві через необережний жарт однокласника 14-річний підліток отримав розрив прямої кишки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївсько області.

Мати постраждалого розповіла, що на уроці фізкультури, коли восьмикласник виконував вправи на присідання, шкільний товариш заради жарту підставив йому перевернутий стілець. Хлопець сів на ніжку й отримав тяжку травму – перфорацію кишківника.

З нею його 7 грудня о 8:00 шпиталізували до лікарні.

Розслідуванням зайнялися правоохоронці Заводського відділу поліції міста. Наразі опитують свідків та учасників надзвичайної події. Попередньо її класифікували як нанесення по необережності середньої тяжкості чи тяжкого тілесного ушкодження. За цією статею Карний кодекс передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років.