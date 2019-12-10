ФОМ: половина росіян вважають Конституцію формальним документом, 68% не проти змінити її

ФОМ: майже половина росіян вважають Конституцію формальним документом і погано її знають, 68% не проти змінити її

Фонд “Громадська думка” (ФОМ) провів опитування про ставлення росіян до Конституції та необхідності внесення в неї поправок. Як свідчать результати опитування, на який посилається РБК, позитивно на питання, пов’язаний з поправками, відповіли 68% опитаних. У минулому році цей показник становив 66%, а в 2013-му – 44% (з 2014-го по 2017 рік опитування не проводилися). Про те, що Конституцію сьогодні переглядати не слід, заявили 17% росіян. Це менше, ніж у минулому (20%) і в 2013 роках (25%).

На прохання оцінити, чи є російська Конституція хорошою або поганою, 54% вибрали варіант “хороша” (53% в 2018 році і 48% в 2013-му). “Поганим” Основний закон назвали 22% громадян (21% у минулому році та 18% в 2013-му).

Число тих, хто згоден з думкою, що Конституція не визначає життя країни, а є чисто формальним документом, перевищила кількість громадян, які дотримуються протилежної точки зору – 47% проти 43%. Торік вважають Основний закон формальним документом було 46%, у той час як 43% вважали, що Конституція визначає життя російського суспільства.

Також респондентів запитували, допомагає чи не допомагає Конституція захищати права пересічним громадянам (43% відповіли позитивно, 47% – негативно); знають основні положення Конституції (46% сказали, що знають, 51% – не знають), чи читали вони текст Основного закону (59% заявили, що читали, 40% – ні).

На питання, чи слід періодично переглядати Конституцію у відповідності з вимогами часу або тільки у виняткових випадках, 56% заявили про необхідність періодичного перегляду (54% в минулому році і 48% в 2013-му), 31% – про перегляд тільки у виняткових випадках (34% в минулому році і 29% в 2013-му).

Також соціологи запитали росіян, які саме, на їх думку, поправки слід було б внести в чинну Конституцію. Найбільше громадян – 6% – висловилися за внесення поправок, спрямованих на підвищення турботи про пенсіонерів та інших групах населення, поліпшення соціальної політики в цілому. На другому місці – 5% – виявилися поправки, спрямовані на підвищення рівня життя людей: опитані зажадали, щоб була стабільна, хороша зарплата і хороша пенсія. Також вони запропонували значно підвищити пенсії пенсіонерам і переглянути прожитковий мінімум.

По 3% громадян висловилися за внесення поправок, що стосуються поліпшення якості медицини, забезпечення безкоштовної медицини, освіти, розширення можливостей отримання безкоштовної освіти та поліпшення його якості, а також захисту прав простих людей.

2% опитаних висловилися на користь внесення поправок, що скасовують закон про підвищення пенсійного віку, підсилюють боротьбу з корупцією, спрямовані на посилення покарання за злочин та введення смертної кари. Ще стільки ж заявили про поправки, які вводять контроль над цінами, поправки, що розширюють право на свободу зборів і свободу слова і зміни, що стосуються президента, Федеральних зборів та уряду. Так, деякі зажадали скоротити термін президентських повноважень і Федеральних зборів до чотирьох років та збільшити вплив парламенту на виконавчу владу

По 1% опитаних висловилися на користь внесення поправок, що стосуються забезпечення доступного житла, збільшення відповідальності чиновників за свою роботу, націоналізації природних ресурсів, посилення можливостей самооборони і зміцнення суверенітету Росії. Так, деякі зажадали “відв’язатися від іноземного впливу в банківській системі”, “скасувати пріоритет міжнародного права над російським “скасувати право на землю іноземців”.

35% прихильників зміни Конституції не змогли відповісти на питання, які саме поправки, на їхню думку, слід було б внести. Як зазначає завідувач аналітичним відділом ФОМ Григорій Кертман, цей показник цілком зрозумілий, так як не у кожного є готова відповідь на таке питання. Більш показово переважання пропозицій соціального характеру: за словами експерта, це означає, що запит на зміни виражений сильніше, ніж запит на стабільність. У той же час великий відсоток “невизначених” з характером поправок показує, що вони хочуть змін, але не знають, яких саме.

Між тим частка росіян, які виступають за рішучі зміни в країні, виросла за останні два роки з 42% до 59%. На думку 53% респондентів, такі реформи можливі лише за умови серйозного зміни політичної системи, а на зміни із збереженням існуючої системи згодні 34%.

На думку росіян, два першочергових необхідних змін – підвищення зарплат і рівня життя (24%) і зміна уряду, президента (13%). Із зростанням економічних проблем падає авторитет влади, а розкіш чиновників, співробітників держкорпорацій і оточення президента починає дратувати все більше людей. При цьому про чесні вибори як пріоритет державної політики говорять лише 9% росіян, а про незалежність судів – 8%.

За даними авторів доповіді, суспільство хоче радикальних змін, але боїться соціальної плати за них. Влада ж знає про попит на зміни, оскільки збільшення розриву між очікуваннями і реальним станом справ таїть у собі небезпеку для системи. Тому не виключено, що влада має намір пропонувати соціальні заходи на зразок національних проектів, а також нові соціальні програми, податкові ініціативи або кадрові рішення, які будуть сприйматися як справедливі.

Влітку спікер Держдуми В’ячеслав Володін в черговий раз висловився за внесення до Конституції поправок, які розширюють повноваження парламенту. Зокрема, він запропонував прописати в Конституції участь Держдуми у формуванні кабінету міністрів. На сьогоднішній день нижня палата парламенту лише дає згоду на призначення голови уряду, який формує кабінет і пропонує його на затвердження президенту.

При цьому у глави держави немає можливості спертися на альтернативну позицію чи думку про запропоновані кандидатури. В законі також не прописані процедури обговорень і консультацій при внесенні кандидатур майбутніх членів кабміну для їх призначення президентом.

На думку Володіна, можливість висловити думку щодо запропонованого складу уряду буде відповідати принципам балансу влади, забезпечить більш високий рівень відповідальності уряду і більшу узгодженість функціонування і взаємодії органів державної влади.

У жовтні 2018 року голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін заявив, що в Основному законі є недоліки, які можна виправити “точковими змінами”. Серед таких недоліків Зорькін назвав “відсутність належного балансу в системі стримувань і противаг, крен на користь виконавчої гілки влади, недостатня чіткість у розподілі повноважень між президентом і урядом, у визначенні статусу адміністрації президента та повноважень прокуратури”.

У Кремлі після цього заявили, що голова КС озвучив “особисту експертну точку зору”, і зміни до Конституції не готуються. Однак до 25-річчя Основного закону РФ у грудні 2018-го прем’єр-міністр Дмитро Медведєв опублікував статтю, в якій допустив внесення коригувань до Конституції, обумовлених “викликів часу”, наприклад, про статус органів влади.