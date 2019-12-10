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ФОМ: половина росіян вважають Конституцію формальним документом, 68% не проти змінити її

10.12.2019

ФОМ: половина россиян считают Конституцию формальным документом, 68% не против изменить её

ФОМ: майже половина росіян вважають Конституцію формальним документом і погано її знають, 68% не проти змінити її

 

Фонд “Громадська думка” (ФОМ) провів опитування про ставлення росіян до Конституції та необхідності внесення в неї поправок. Як свідчать результати опитування, на який посилається РБК, позитивно на питання, пов’язаний з поправками, відповіли 68% опитаних. У минулому році цей показник становив 66%, а в 2013-му – 44% (з 2014-го по 2017 рік опитування не проводилися). Про те, що Конституцію сьогодні переглядати не слід, заявили 17% росіян. Це менше, ніж у минулому (20%) і в 2013 роках (25%).

На прохання оцінити, чи є російська Конституція хорошою або поганою, 54% вибрали варіант “хороша” (53% в 2018 році і 48% в 2013-му). “Поганим” Основний закон назвали 22% громадян (21% у минулому році та 18% в 2013-му).

Число тих, хто згоден з думкою, що Конституція не визначає життя країни, а є чисто формальним документом, перевищила кількість громадян, які дотримуються протилежної точки зору – 47% проти 43%. Торік вважають Основний закон формальним документом було 46%, у той час як 43% вважали, що Конституція визначає життя російського суспільства.

Також респондентів запитували, допомагає чи не допомагає Конституція захищати права пересічним громадянам (43% відповіли позитивно, 47% – негативно); знають основні положення Конституції (46% сказали, що знають, 51% – не знають), чи читали вони текст Основного закону (59% заявили, що читали, 40% – ні).

На питання, чи слід періодично переглядати Конституцію у відповідності з вимогами часу або тільки у виняткових випадках, 56% заявили про необхідність періодичного перегляду (54% в минулому році і 48% в 2013-му), 31% – про перегляд тільки у виняткових випадках (34% в минулому році і 29% в 2013-му).

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Також соціологи запитали росіян, які саме, на їх думку, поправки слід було б внести в чинну Конституцію. Найбільше громадян – 6% – висловилися за внесення поправок, спрямованих на підвищення турботи про пенсіонерів та інших групах населення, поліпшення соціальної політики в цілому. На другому місці – 5% – виявилися поправки, спрямовані на підвищення рівня життя людей: опитані зажадали, щоб була стабільна, хороша зарплата і хороша пенсія. Також вони запропонували значно підвищити пенсії пенсіонерам і переглянути прожитковий мінімум.

По 3% громадян висловилися за внесення поправок, що стосуються поліпшення якості медицини, забезпечення безкоштовної медицини, освіти, розширення можливостей отримання безкоштовної освіти та поліпшення його якості, а також захисту прав простих людей.

2% опитаних висловилися на користь внесення поправок, що скасовують закон про підвищення пенсійного віку, підсилюють боротьбу з корупцією, спрямовані на посилення покарання за злочин та введення смертної кари. Ще стільки ж заявили про поправки, які вводять контроль над цінами, поправки, що розширюють право на свободу зборів і свободу слова і зміни, що стосуються президента, Федеральних зборів та уряду. Так, деякі зажадали скоротити термін президентських повноважень і Федеральних зборів до чотирьох років та збільшити вплив парламенту на виконавчу владу

По 1% опитаних висловилися на користь внесення поправок, що стосуються забезпечення доступного житла, збільшення відповідальності чиновників за свою роботу, націоналізації природних ресурсів, посилення можливостей самооборони і зміцнення суверенітету Росії. Так, деякі зажадали “відв’язатися від іноземного впливу в банківській системі”, “скасувати пріоритет міжнародного права над російським “скасувати право на землю іноземців”.

35% прихильників зміни Конституції не змогли відповісти на питання, які саме поправки, на їхню думку, слід було б внести. Як зазначає завідувач аналітичним відділом ФОМ Григорій Кертман, цей показник цілком зрозумілий, так як не у кожного є готова відповідь на таке питання. Більш показово переважання пропозицій соціального характеру: за словами експерта, це означає, що запит на зміни виражений сильніше, ніж запит на стабільність. У той же час великий відсоток “невизначених” з характером поправок показує, що вони хочуть змін, але не знають, яких саме.

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Між тим частка росіян, які виступають за рішучі зміни в країні, виросла за останні два роки з 42% до 59%. На думку 53% респондентів, такі реформи можливі лише за умови серйозного зміни політичної системи, а на зміни із збереженням існуючої системи згодні 34%.

На думку росіян, два першочергових необхідних змін – підвищення зарплат і рівня життя (24%) і зміна уряду, президента (13%). Із зростанням економічних проблем падає авторитет влади, а розкіш чиновників, співробітників держкорпорацій і оточення президента починає дратувати все більше людей. При цьому про чесні вибори як пріоритет державної політики говорять лише 9% росіян, а про незалежність судів – 8%.

 

За даними авторів доповіді, суспільство хоче радикальних змін, але боїться соціальної плати за них. Влада ж знає про попит на зміни, оскільки збільшення розриву між очікуваннями і реальним станом справ таїть у собі небезпеку для системи. Тому не виключено, що влада має намір пропонувати соціальні заходи на зразок національних проектів, а також нові соціальні програми, податкові ініціативи або кадрові рішення, які будуть сприйматися як справедливі.

Влітку спікер Держдуми В’ячеслав Володін в черговий раз висловився за внесення до Конституції поправок, які розширюють повноваження парламенту. Зокрема, він запропонував прописати в Конституції участь Держдуми у формуванні кабінету міністрів. На сьогоднішній день нижня палата парламенту лише дає згоду на призначення голови уряду, який формує кабінет і пропонує його на затвердження президенту.

 

При цьому у глави держави немає можливості спертися на альтернативну позицію чи думку про запропоновані кандидатури. В законі також не прописані процедури обговорень і консультацій при внесенні кандидатур майбутніх членів кабміну для їх призначення президентом.

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На думку Володіна, можливість висловити думку щодо запропонованого складу уряду буде відповідати принципам балансу влади, забезпечить більш високий рівень відповідальності уряду і більшу узгодженість функціонування і взаємодії органів державної влади.

У жовтні 2018 року голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін заявив, що в Основному законі є недоліки, які можна виправити “точковими змінами”. Серед таких недоліків Зорькін назвав “відсутність належного балансу в системі стримувань і противаг, крен на користь виконавчої гілки влади, недостатня чіткість у розподілі повноважень між президентом і урядом, у визначенні статусу адміністрації президента та повноважень прокуратури”.

 

У Кремлі після цього заявили, що голова КС озвучив “особисту експертну точку зору”, і зміни до Конституції не готуються. Однак до 25-річчя Основного закону РФ у грудні 2018-го прем’єр-міністр Дмитро Медведєв опублікував статтю, в якій допустив внесення коригувань до Конституції, обумовлених “викликів часу”, наприклад, про статус органів влади.

 

 

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