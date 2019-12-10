Турбота держави перекриє пенсіонерам доступ до кредитів

Експерти оцінили пропозиції Мінекономрозвитку про заборону стягнення боргів з пенсій і зарплат, не перевищують прожиткового мінімуму.

У Мінекономрозвитку розробили два законопроекти, які публікує «Російська газета». Один з них вводить заборону на стягнення боргів з пенсій. Другий припускає, що після стягнення заборгованості з зарплати у людини повинна залишитися сума у розмірі прожиткового мінімуму. Документи, як пише видання, вже схвалили в Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин, скоро вони надійдуть в урядову комісію з законопроектної діяльності.

Зараз борги в Росії не стягують з соціальних виплат на прийомних дітей, з виплат у зв’язку зі смертю годувальника, з допомоги на поховання, з компенсації проїзду до місця лікування і назад — всього близько 18 категорій. Автори документа пропонують доповнити цей перелік наступними видами пенсій: страхова по старості, по інвалідності страхова, накопичувальна. У список недоторканних доходів також увійшли пенсії по державному пенсійному забезпеченню, допомоги по тимчасовій непрацездатності, пенсії військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів. Хоча з них як і раніше можна буде стягувати заборгованість по ЖКГ, збитки після вчинення злочину, адміністративні і судові штрафи.

Сенс заборони і щодо зарплат, і щодо пенсій полягає в тому, щоб після стягнення боргу у людей на руках залишалася сума не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого в регіоні.

Автори документа підкреслюють, що «надмірно жорсткий підхід до стягнення боргів може призводити до розвитку тіньового сектора ринку, що має істотно більш згубний вплив на економіку, ніж втрати окремих кредиторів». У проекті закону розробники прямо промовляють, що «здійснення прав і свобод кредитора не повинно порушувати права і свободи боржника-громадянина».

«Не можна людей роздягали догола, не залишаючи їм навіть на їжу. У цьому сенсі рішення абсолютно правильне. Я б навіть сказав — недостатнє, тому що на зарплату у розмірі прожиткового мінімуму прожити, власне, теж неможливо», — схвалив пропозиції Мінекономрозвитку колишніх заступника міністра праці РФ, член ради Конфедерації праці Росії (КТР) Павло Кудюкін.

Звичайно, зарплати в конвертах в нашій країні не рідкість, а офіційні часто встановлені на рівні «мінімалки», а, значить, банки, що видали таким позичальникам гроші, ризикують не отримати їх назад. Але це, на думку Кудюкіна, — проблема банків, які видавали кредити, чудово уявляючи собі офіційний рівень доходів позичальника.

«Причини виникнення подібної ініціативи зрозумілі: триває зубожіння людей, і кредитне навантаження теж зростає. І постає питання про те, що робити з самими незахищеними, зокрема — з пенсіонерами. Пропозиція Мінекономрозвитку, швидше за все, спрямоване на те, щоб їх захистити. Але якщо так, то наступна ітерація вельми передбачувана: їх просто перестануть кредитувати. Адже якщо ви отримуєте легальну можливість не платити банку, навіщо йому видавати вам цей кредит? І хто від цього виграє, я, чесно кажучи, не знаю», — заявив «Росбалту» директор Банківського інституту ВШЕ Василь Солодков.

Крім того, на думку експерта, подібна міра тільки стимулює до приховування заробітної плати. «Адже якщо у вас не виходить повернути кредит, можна попросити роботодавця, щоб він частина зарплати віддавав вам в конверті, а в довідці написав, що ви отримуєте свій мінімум», — пояснив Солодков.

При цьому зовсім недавно ми говорили про те, щоб дозволити банкам видавати кредити на основі добровільної декларації доходів, щоб мати можливість враховувати всі доходи позичальника, в тому числі тіньові.

Представники банківського сектора побоювання експерта підтверджують. «Абсолютно очевидно, що у банків в результаті реалізації пропозиції Мінекономрозвитку зростуть ризики неповернення кредитів. Значить, вони будуть видавати таким категоріям громадян менше позик або піднімуть ставки, що, в принципі, одне і те ж», — заявила виконавчий віце-президент, начальник правового департаменту Асоціації російських банків (АРБ) Лариса Митяшова.

На думку співрозмовниці агентства, у пропозиціях відомства є раціональне зерно: коли пенсія — єдиний дохід людини, важливо не залишити його взагалі без грошей.

«Тим не менш, свої ризики банки відразу будуть закладати у відсоткову ставку, і кредити для найбільш незахищених категорій громадян тільки подорожчають», — зазначила вона. Чи перестануть після цього люди потребу в позикових грошах? Навряд чи. Але процентні ставки для пенсіонерів можуть виявитися непідйомними. «Тут ми впираємося в замкнуте коло: банк видасть кредит під високий відсоток, пенсіонер не зможе погасити борг, але стягнути з нього все одно буде нічого. Я думаю, для банків це не дуже цікаво. І з зарплатами буде відбуватися те ж саме. Підвищений ризик невиплати породжує підвищення процентної ставки за кредитом», — зазначила експерт.

При цьому Митяшова не виключила, що в запропонованих Мінекономрозвитку умовах кредити почнуть активніше давати під заставу землі, майна, коштовностей або цінних паперів, які позичальник зможе запропонувати в якості забезпечення.

Між тим Павло Кудюкін вважає, що якщо банки перестануть видавати кредити людям з низьким рівнем офіційного доходу і пенсіонерам, це буде навіть добре. «Кредити — це форма грабежу найбідніших. Мало того, що люди змушені брати кредити на купівлю речей, на які повинно було б в нормальному суспільстві вистачати поточного доходу, так вони ще з урахуванням відсотків купують ці речі втридорога. Саме обмеження можливості взяти кредит привчить людей до більш відповідальної фінансової поведінки. З іншого боку, спонукає до того, щоб боротися за нормальні доходи. Ясно, що в Росії велика частина зарплат і майже всі пенсії знаходяться на ганебно низькому рівні. Можливо, законодавці не з тієї сторони зайшли, але вони хоч щось зробили, тому що банки, мікрофінансові організації, колектори просто людей роздягають. Тим більше, що у нас ніхто ніколи особливо не намагався пояснити людям, що таке кредит», — уклав Кудюкін.