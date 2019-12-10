На выставке во Флориде банан на скотче ушел за $120 000 (фото)

На выставке Art Basel Miami Beach были выставлены три версии работы, в центре которой – банан, прикрепленный скотчем к стене.

Автор произведения – известный итальянский художник Маурицио Каттелан, проживающий в Нью-Йорке.

Самая значительная выставка современного искусства в Северной Америке реализовала две версии этой работы: каждую – за 120 000 долларов. После чего аппетит художника разыгрался. И он выставил третий вариант банана на скотче за 150 000 долларов.

Правда, потенциальные покупатели не получили от автора шедевра четких инструкций по поводу того, что делать, если бананы начинают гнить.

Представила художника на выставке парижская галерея Perrotin. Ее основатель и директор Эммануэль Перротин заметил, что банан является символом мировой торговли и классическим объектом для юмора. И добавил, что художник, как всегда, превратил обыденные предметы в повод для восторга и критики.

Как сказал директор Galerie Perrotin, итальянский художник впервые предложил идею с бананом еще год назад.

Каттелан давно думал о скульптуре в форме банана. Каждый раз, когда художник путешествовал, он вешал банан на стену гостиничного номера для вдохновения. И создал несколько вариаций на тему. Сперва из смолы, затем из бронзы и, наконец, вернулся к настоящему банану.

Маурицио Каттелан известен своими провокационными инсталляциями и скульптурами. Одна из его работ – унитаз из 18-каратного золота на сумму около 6 миллионов долларов – попала в заголовки газет в сентябре. Тогда золотой унитаз был украден из Бленхеймского дворца (Англия). И тогда же по подозрению в этом преступлении были арестованы пять человек.

: novosti-n.org