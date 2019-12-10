Наталья Могилевская похвасталась фигурой в откровенном платье

Звезда позировала в соблазнительном виде

Украинская певица Наталья Могилевская предстала в черном наряде и рассказала о важном мероприятии

Звезда предстала в черном платье с глубоким декольте и, вероятно, без белья, пишет Рoliteka.net. Образ дополнила цепочка с кулоном, а завершили – золотистые туфли на высоких каблуках. Наряд идеально подчеркнул формы звезды. На снимках Наталья выглядела счастливой.

В своем посте Могилевская рассказала о благотворительном аукционе, благодаря которому удалось собрать 6,6 миллионов гривен. Цель проекта – привлечь внимание к проблеме качества жизни стариков в нашей стране.

В конце звезда рассказала, что в 2020 году проведет большой концерт для пенсионеров и попросила всех помогать бабушкам и дедушкам.

Пост Натальи за несколько часов собрал почти 9000 лайков и много комментариев.

“Боже, прекрасна Наталья 💖 отлично выглядите👍”, “Самая😘 душевная,😘 шикарная😘 и добрая!!😘😘😘”, “Вы очень красивы, с годами только краше”, “Как всегда! Красавица! 👍👍👍🔥😘”, “Наташенька, спасибо за ваше доброе сердце и поддержку!!!❤️❤️❤️”, “Вы такая молодец, я Вас очень уважаю❤️❤️❤️”, “Наташа, вы достойны уважения!!!”, “Красоточка, люблю творчество👏👏👏👏”, “Шикарное платье! Сдержанно и в то же время очень оригинальное. Вы большая умничка!!! Была у Вас на концерте в Днепре- это ВАУУУУУ!!! Вы женщина- показатель для многих людей 😙😙😙”, “Вы Наша Гордость!”, – написали комментаторы.

: politeka.net