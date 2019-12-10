Зеленський – пропагандистові Соловйову: Приїжджайте на Донбас, туфлі Бріоні не забрудните

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би запросити на переговори з окупованого Донбасу переселенців, які виїхали на підконтрольну Києву територію.

Про це глава держави сказав на брифінгу в Парижі.

Він розповів, що приїжджав в населені пункти, де стався відвід військ, та спілкувався з мешканцями. Деякі з них мають житло на окупованій частині Донбасу, а працюють на українській території або навпаки.

«Ви приїжджайте, я вам покажу. Тільки щоб реально. Не так, як ваші, там товаришу Соловйов (російський пропагандист — ред.) – весело розповідає в Москві, що відбувається – а я завжди кажу, а ви приїжджайте прямо, що у нас відбувається, подивіться, походіть ніжками, ручками, оченятами. Нічого страшного, я думаю, туфлі Бріоні, чи що там, не забрудните», — заявив Зеленський.

Президент вважає, що дуже важливо «все це відчувати і розуміти».

«Я так хотів, щоб у Мінську до так званих представникам Донбасу приєдналися представники тих, хто виїхали (з Донбасу — ред.). Вони реальні переселенці і жителі окупованого Донбасу», — додав глава держави.