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Опубліковані кращі наукові фото 2019

10.12.2019

Абсолютним переможцем конкурсу Publishing Photography Competition 2019 від провідного наукового товариства Великобританії стала робота Алекса Лабуди — «Квантові краплі» (див. заголовне фото). На ньому зображені три постійно подпрыгивающие краплі силіконового масла, поведінка яких ілюструє ключову теорію квантової фізики.

Фото Алекса Лабуди стало кращим в категорії Micro-Imaging. Також на конкурсі були представлені роботи, що відносяться до науки про довкілля, кліматології, поведінки тварин і астрономії.

Риба-клоун визирає з anemone: переможець в категорії «Environmental Science»

Фото: Morgan Bennett-Smith/ Royal Society Publishing Photography Competition 2019

Паперова оса на півдні Індії: друге місце в категорії «Environmental Science»

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Фото: Abhijeet Bayani/Royal Society Publishing Photography Competition 2019

Місячне гало: переможець в категорії «Астрономія»

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Mikhail Kapychka/Royal Society Publishing Photography Competition 2019

Чумацький Шлях і Магеллановы Хмари над вулканом Таранакі: друге місце в категорії «Астрономія»

Фото: James Orr/Royal Society Publishing Photography Competition 2019

Мулисті стрибуни у водно-болотних угіддях Гонконгу: переможець в категорії «Поведінка тварин»

Фото: Daniel Field/Royal Society Publishing Photography Competition 2019

Битва птахів-кедровок: заохочувальна премія в категорії «Поведінка тварин»

Фото: Альвін Hardenbol/Royal Society Publishing Photography Competition 2019

Хмарна воронка над озером Клуэйн: переможець в категорії «Кліматологія»

Фото: Lauren Marchant/Royal Society Publishing Photography Competition 2019

Вымеобразные хмари на заході: заохочувальна премія в категорії «Кліматологія»

Фото: R. Vicente Calle/Royal Society Publishing Photography Competition 2019

Виверження вулкан Анак-Кракатау: заохочувальна премія в категорії «Кліматологія»

Фото: James Moore/Royal Society Publishing Photography Competition 2019

За матеріалами The Guardian

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