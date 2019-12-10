Китай повністю відмовився від імпорту газу і нафти з США

За даними митного управління КНР вже в жовтні Китай знизить імпорт американського скрапленого газу та нафти до нуля. Поставки російської нафти навпаки досягнуть історичного максимуму. З цього випливає, що найбільший у світі імпортер вуглеводнів повністю закрила свій ринок для Америки. Потенційні збитки від втрати китайського ринку досягнуто декількох мільярдів доларів в рік.

В минулому році США постачали Пекіну близько 3,6 мільйона тонн скрапленого газу. Близько одного мільярда доларів в місяць приносили американським постачальникам постачання СПГ в Китай.

Жовтневе припинення імпорту СПГ і нафти з Америки є прямим наслідком торгової розпочатої війни США проти Пекіна. Незважаючи на підвищення ввізних мит американські компанії продовжували нарощувати поставки палива в Китай.

Повіривши запевненням своїх експертів про те, що торгова війна не зачепить паливний ринок, США продовжували тиснути на Китай. І у вересні Вашингтон ввів 25 процентні мито на три сотні найменувань товарів з Китаю. Китайці відповіли несподівано -вони перестали купувати американську нафти і ввели 10 процентні мита на СПГ.

Тоді Пекін попередив США, що Вашингтон зіткнеться з труднощами в постачанні СПГ, і як виявилося Китай не жартував, вони повністю відмовилися від американського СПГ.

Американські аналітики і біржові гравці визнали, що втрата китайського ринку призведе до багатомільярдних втрат. Втрата китайського ринку стала найсильнішим ударом по американським виробникам, адже Китай був перспективним покупцем нафти і зрідженого газу у світі. Тільки за рік споживання газу зросло в Китаї майже на 15 відсотків.

До речі Китай був другим по об’ємах споживання американської нафти після Канади.Пекін закуповував 427 тисяч барелів американської нафти в добу.

Альтернативи китайському ринку вуглеводнів у світі немає, і знайти хоч якусь заміну зараз для США вельми проблематично.

Тепер найбільшим постачальником нафти в Китай стає Росія, тільки за рік імпорт нафти було збільшено на 58 відсотків. що стало своєрідним історичним рекордом.

Найгірші побоювання американських аналітиків схоже збулися,Росія стала найбільшим гравцем на китайському ринку вуглеводнів, повністю витіснивши звідти США.